Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da gelincikler açtı, tarlalar kırmızıya büründü

        Şanlıurfa'da gelincikler açtı, tarlalar kırmızıya büründü

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bahar mevsimiyle birlikte açan gelincikler, tarlaları kırmızıya bürüyerek adeta görsel bir şölen oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 11:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da gelincikler açtı, tarlalar kırmızıya büründü

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bahar mevsimiyle birlikte açan gelincikler, tarlaları kırmızıya bürüyerek adeta görsel bir şölen oluşturdu.

        İlçede özellikle mayıs ayında açan gelincik çiçekleri, kırsalda kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı. Yağışlı geçen kış ve ilkbaharın ardından geniş alanlara yayılan gelincikler, doğaya canlılık kattı.

        Siverek-Diyarbakır kara yolu güzergahındaki tarlalarda yoğun şekilde görülen gelincikler, yoldan geçenlerin de ilgisini çekiyor. Araçlarını yol kenarına park eden vatandaşlar ve doğaseverler, kırmızıya bürünen tarlalarda fotoğraf çektiriyor.

        Kent merkezinden de çok sayıda kişinin geldiği bölgede gelincik tarlaları, doğa tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline geldi.

        Bazı ziyaretçiler aileleriyle vakit geçirirken, fotoğrafçılar ise gün batımında oluşan manzarayı görüntülemeye çalışıyor.

        - "İlk defa böyle bir manzara görüyorum"

        Öğretmen Zeynep Rukiye Yağcı, manzaranın etkileyici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "4 yıldır Siverek'teyim, ilk defa böyle bir manzara görüyorum. Çok güzel, çok beğendim. Herkese burayı tavsiye ederim hatta buranın bence festivalinin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çok güzel atmosfer var, her yer kıpkırmızı. Daha önce çok çiçek festivallerine gittim ama hiç böylesini görmemiştim. Açıkçası çok beğendim, herkese tavsiye ederim. Yolu düşen herkes mutlaka burayı görsün isterim."

        Adana'dan gelen Fatma Yener de gelinciklerin oluşturduğu görüntüye hayran kaldığını ifade ederek, "Çiçekleri çok severim. Daha önce birçok çiçek festivali gördüm ama böylesini ilk kez görüyorum." diye konuştu.

        Eşi ve çocuklarıyla bölgeye gelen Lütfü Dervişoğlu ise alanın görülmeye değer olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        Trafikteki kural ihlallerinde dikkat çeken düşüş
        Trafikteki kural ihlallerinde dikkat çeken düşüş
        Bitlis'ten Samsun'a 3 yeni halk plajı yolda
        Bitlis'ten Samsun'a 3 yeni halk plajı yolda
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        11 - 17 Mayıs haftalık burç yorumları
        11 - 17 Mayıs haftalık burç yorumları
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        Trump’ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        Trump’ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        "Duygusal gelgitler yaşadım"
        "Duygusal gelgitler yaşadım"
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Hayvan pazarı savaş alanına döndü! 1 ölü, 13 yaralı var!
        Hayvan pazarı savaş alanına döndü! 1 ölü, 13 yaralı var!
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Amca, yeğenine kıydı! Bir inek uğruna...
        Amca, yeğenine kıydı! Bir inek uğruna...
        Pişmanlık itirafı
        Pişmanlık itirafı
        Tüketen mi kurtaran mı?
        Tüketen mi kurtaran mı?

        Benzer Haberler

        Akçakale Gümrük Kapısı'nda pasaportla geçiş yarın başlıyor
        Akçakale Gümrük Kapısı'nda pasaportla geçiş yarın başlıyor
        Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobildeki 2 kadını kurtaran kişi haya...
        Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobildeki 2 kadını kurtaran kişi haya...
        Görüntüleri izleyen Viranşehir'e akın etti: Anahtarlı tedavi iddiası sosyal...
        Görüntüleri izleyen Viranşehir'e akın etti: Anahtarlı tedavi iddiası sosyal...
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
        Şanlıurfa'da otomobil takla attı: 5 yaralı
        Şanlıurfa'da otomobil takla attı: 5 yaralı
        Şanlıurfa'da 4 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 4 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi