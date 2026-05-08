        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da geri dönüşüm malzemelerinden yapılan oyuncaklar Şırnak'taki köy okuluna gönderildi

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki mesleki eğitim öğrencileri, "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinlikleri kapsamında hazırladıkları projeyle atıl durumdaki malzemeleri oyuncağa dönüştürdü.

        Giriş: 08.05.2026 - 14:18 Güncelleme:
        Atatürk Barajı Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan "Üretimden Sevgiye Hep Birlikte Türkiye Projesi" kapsamında okulun mobilya atölyesinde çalışma yürütüldü.

        Proje kapsamında atıl durumdaki malzemeler çeşitli oyuncaklara dönüştürüldü. Hazırlanan oyuncakların köy okullarında eğitim gören öğrencilere ulaştırılması için harekete geçildi.

        Öğrenciler tarafından özenle paketlenen oyuncaklar, posta yoluyla Şırnak'ın Güçlükonak ilçesindeki Akdizi İlkokulu öğrencilerine hediye olarak gönderildi.

        - "Meslek liseleri, paylaşma kültürünü yaşatacak"

        Atatürk Barajı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Kamber Elmas, projeyle öğrencilerde sosyal sorumluluk ve geri dönüşüm bilincini oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

        Proje sayesinde lisede eğitim gören öğrencilerin farklı köy okullarında okuyan minik kardeşlerini mutlu ettiklerini belirten Kamber, "Türkiye'nin farklı illerindeki meslek liseleri, ürettikleri oyuncak, eğitim materyali veya geri dönüşüm ürünlerini başka şehirlerdeki köy okullarına göndererek paylaşma kültürünü yaşatacak. Biz de Şırnak'ın Güçlükonak ilçesindeki Akdizi İlkokulu öğrencilerine, öğrencilerimizin atıl malzemelerden hazırladığı oyuncakları ulaştırarak projeyi başlattık." dedi.

        Kamber, köy okulundan aldıkları geri dönüşün kendilerini çok mutlu ettiğini ve projenin ne kadar verimli olduğunu anladıklarını dile getirerek, ülke genelindeki tüm meslek liselerini projeye katılmaya davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

