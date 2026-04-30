Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonu kapsamında 18 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 18'i tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı. Bu kapsamda nisan ayında belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 23 şüpheliyi yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 18'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

