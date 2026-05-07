Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. D.E. idaresindeki 07 CKT 994 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolu kırsal Yuvalar Mahallesi mevkisinde, E.A'nın kullandığı 34 KV 5707 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

