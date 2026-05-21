Şanlıurfa'da iki bebek biyonik kulak ameliyatıyla ilk kez duymaya başladı

RAUF MALTAŞ - Şanlıurfa'da doğuştan işitme engelli iki bebek, koklear implant (biyonik kulak) ameliyatının ardından anne ve babalarının sesini ilk kez duydu.



Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, doğuştan işitme engelli 1 yaşındaki Hiranur Yılmaz ile aynı yaştaki Onur Şinay'a biyonik kulak ameliyatı yapıldı.





Ameliyat kapsamında cihazın bir parçası iç kulağa, ses alıcısı ve mikrofondan oluşan dış parça ise kulak arkasına yerleştirildi. Operasyonun ardından yapılan işitme testlerinde iki bebeğin de seslere olumlu tepki verdiği görüldü.





İlk kez duymaya başlayan bebeklerin çevreleriyle iletişim kurmaya başladığı belirtildi.





Ameliyatları gerçekleştiren Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Serdar Hanzala Yaman, AA muhabirine, işitme kaybının özellikle bebeklerde erken teşhisle tedavi edilebildiğini söyledi.



Yaklaşık bir ay önce ameliyat edilen bebeklerin dış ünitelerini aktifleştirdiklerini belirten Yaman, şunları kaydetti:



"Bugün çocuklarımız dünyadaki ilk sesleri, anne ve babalarının seslerini duymaya başladı. Biz de bu mutluluğa tanıklık ediyoruz. Bu ameliyat sayesinde dış sesler iç kulağa, oradan da beyne iletilerek işitme sağlanıyor."



- Aileler büyük mutluluk yaşadı



Ameliyat edilen Hiranur Yılmaz'ın babası Ekrem Yılmaz ise yüzde yüz işitme kaybı bulunan kızının başarılı bir ameliyat geçirdiğini ifade etti.



Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Yılmaz, "Kızımın bana bir gün 'baba' demesi yeter. Bizim bayramımız çocuğumuzun bize anne baba demesiyle olur. İlk tepki verdiği an dünyalar benim oldu. Çocuklarımın sağlığından daha önemli hiçbir şey yok." dedi.



Onur Şinay'ın annesi Leyla Şinay da bebeğinin kendisini duymasının tarifsiz bir mutluluk olduğunu dile getirerek, "Onur benim ilk çocuğum. Onun duymasını çok istiyordum. Çok duygusal anlar yaşıyorum, kelimelerle anlatmak mümkün değil. Her anne çocuğunun kendisine 'anne' dediğini duymak ister." ifadelerini kullandı.







