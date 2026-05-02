Şanlıurfa'da kaçak avcılıkta kullanılan 1400 metre misina ağına el konuldu

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde kaçak balık avcılığında kullanılan 1400 metre uzunluğunda misina balık ağı ele geçirildi.



Karaköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Akziyaret Jandarma Karakol Komutanlığı ile su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Atatürk Barajı Göleti'nde denetim yaptı.



Yapılan denetimde, kaçak avcılıkta kullanılan 1400 metre uzunluğunda misina balık ağı, 3 zıpkın ve 2 metran ele geçirildi.





Kontrollerde ağlara takılmış halde bulunan 51 balık ise ekipler tarafından canlı olarak kurtarılıp doğal yaşam alanına bırakıldı.



