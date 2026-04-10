Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ve alkol ürünleri kaçakçılığına yönelik 2 ilçede çalışma yapıldı.



Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, gümrük kaçağı 4 bin 280 paket sigara, 16 kilogram çay ve 3 litre alkol ele geçirildi.



Operasyonlar kapsamında 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.



