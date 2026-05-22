Şanlıurfa'da kadın kıyafeti tasarımı yarışması düzenlendi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından "Gelenekten Geleceğe Kadın Kıyafeti Tasarımı Yarışması" düzenlendi.



Viranşehir Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, farklı kurslarda eğitim alan 20 kursiyer tarafından hazırlanan kıyafetler, düzenlenen organizasyonda yarıştı.





Yarışmanın jüri üyeliğini Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Nilgün Müjdeci, Harran Üniversitesi Öğretim Görevlisi Fatma Kaya ve Viranşehir Kaymakamlığı Proje Ofisi Koordinatörü Leman Ülkü yaptı.



Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü, kursiyerlerin ortaya koyduğu çalışmaların başarılı olduğunu belirterek emeği geçenleri tebrik etti.



Viranşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Adnan Emre ise yarışmayla geleneksel motifleri modern tasarımlarla buluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.



Yarışmada birinci olan kursiyer Yıldız Güve ise hazırladıkları tasarım üzerinde yaklaşık 3 ay çalıştıklarını dile getirerek, destek verenlere teşekkürlerini iletti.



Program sonunda dereceye giren kursiyer ve usta öğreticilere çeşitli ödüller verildi.

