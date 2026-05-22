        Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da kadın kıyafeti tasarımı yarışması düzenlendi

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından "Gelenekten Geleceğe Kadın Kıyafeti Tasarımı Yarışması" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 10:04 Güncelleme:
        Viranşehir Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, farklı kurslarda eğitim alan 20 kursiyer tarafından hazırlanan kıyafetler, düzenlenen organizasyonda yarıştı.


        Yarışmanın jüri üyeliğini Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Nilgün Müjdeci, Harran Üniversitesi Öğretim Görevlisi Fatma Kaya ve Viranşehir Kaymakamlığı Proje Ofisi Koordinatörü Leman Ülkü yaptı.

        Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü, kursiyerlerin ortaya koyduğu çalışmaların başarılı olduğunu belirterek emeği geçenleri tebrik etti.

        Viranşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Adnan Emre ise yarışmayla geleneksel motifleri modern tasarımlarla buluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

        Yarışmada birinci olan kursiyer Yıldız Güve ise hazırladıkları tasarım üzerinde yaklaşık 3 ay çalıştıklarını dile getirerek, destek verenlere teşekkürlerini iletti.

        Program sonunda dereceye giren kursiyer ve usta öğreticilere çeşitli ödüller verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

