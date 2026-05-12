        Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da kaybolan çocuk fıstık bahçesinde bulundu

        Şanlıurfa'da kaybolan çocuk fıstık bahçesinde bulundu

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde kayıp olarak aranan çocuk, jandarma ekiplerince fıstık bahçesinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 10:30 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ergün Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Muhammed Güneş'in (16) ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

        Jandarma ekiplerince bölgede yapılan geniş çaplı arama tarama faaliyetleri sonucu Güneş, fıstık bahçesinde bitkin bir şekilde bulundu.

        Güneş, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

