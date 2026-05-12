Şanlıurfa'da kaybolan çocuk fıstık bahçesinde bulundu

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde kayıp olarak aranan çocuk, jandarma ekiplerince fıstık bahçesinde bulundu. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ergün Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Muhammed Güneş'in (16) ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekiplerince bölgede yapılan geniş çaplı arama tarama faaliyetleri sonucu Güneş, fıstık bahçesinde bitkin bir şekilde bulundu. Güneş, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

