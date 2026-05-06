Şanlıurfa'da meslek lisesi öğrencileri camide bakım ve onarım yaptı

Şanlıurfa'da mesleki eğitim öğrencileri, "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinlikleri kapsamında camide bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.



Milli Eğitim Bakanlığının "Herkesin Bir Mesleği Olmalı" anlayışı doğrultusunda, mayıs ayı boyunca "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" temasıyla mesleki ve teknik eğitimi merkeze alan etkinlikler düzenleniyor.



Bu kapsamda, Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan Dergah Camisi'nde bakım ve onarım çalışması yaptı.



Çalışmalar kapsamında caminin klima sistemlerinin temizliği ve bakımı gerçekleştirildi, arızalı musluklar onarıldı.



Gönüllü olarak yürütülen faaliyetlerin, öğrencilerin mesleki becerilerini sahada uygulamalarına ve toplumsal sorumluluk bilinci kazanmalarına katkı sunması hedefleniyor.



Mayıs boyunca düzenlenecek etkinliklerle 19 Mayıs ruhu ve ahilik değerleri öne çıkarılarak öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmesi, toplumsal sorumluluk bilinci kazanması ve mesleki eğitimin toplumla bağının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

