Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da meslek lisesi öğrencileri camide bakım ve onarım yaptı

        Şanlıurfa'da meslek lisesi öğrencileri camide bakım ve onarım yaptı

        Şanlıurfa'da mesleki eğitim öğrencileri, "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinlikleri kapsamında camide bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 16:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da meslek lisesi öğrencileri camide bakım ve onarım yaptı

        Şanlıurfa'da mesleki eğitim öğrencileri, "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinlikleri kapsamında camide bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

        Milli Eğitim Bakanlığının "Herkesin Bir Mesleği Olmalı" anlayışı doğrultusunda, mayıs ayı boyunca "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" temasıyla mesleki ve teknik eğitimi merkeze alan etkinlikler düzenleniyor.

        Bu kapsamda, Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan Dergah Camisi'nde bakım ve onarım çalışması yaptı.

        Çalışmalar kapsamında caminin klima sistemlerinin temizliği ve bakımı gerçekleştirildi, arızalı musluklar onarıldı.

        Gönüllü olarak yürütülen faaliyetlerin, öğrencilerin mesleki becerilerini sahada uygulamalarına ve toplumsal sorumluluk bilinci kazanmalarına katkı sunması hedefleniyor.

        Mayıs boyunca düzenlenecek etkinliklerle 19 Mayıs ruhu ve ahilik değerleri öne çıkarılarak öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmesi, toplumsal sorumluluk bilinci kazanması ve mesleki eğitimin toplumla bağının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Komşusunun parmağını ısırıp koparttı!
        Komşusunun parmağını ısırıp koparttı!
        Petrolde sert düşüş
        Petrolde sert düşüş
        Çanakkale Savaşları'nda eşine yazmış! "Bize eğlence gibi geliyor"
        Çanakkale Savaşları'nda eşine yazmış! "Bize eğlence gibi geliyor"
        Boşanma başvurusu yapan enişteye 7 kurşun!
        Boşanma başvurusu yapan enişteye 7 kurşun!
        Yüksek faiz sürdürülebilirliği bozuyor
        Yüksek faiz sürdürülebilirliği bozuyor
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Fosfor sinir gazı tespit edildi!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Fosfor sinir gazı tespit edildi!
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!

        Benzer Haberler

        Viranşehir'de hortum güneş panellerini kullanılamaz hale getirdi
        Viranşehir'de hortum güneş panellerini kullanılamaz hale getirdi
        Şanlıurfa'da fırtınada devrilen ağaçlar kaldırılıyor
        Şanlıurfa'da fırtınada devrilen ağaçlar kaldırılıyor
        Şanlıurfa'da 635 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 1 gözaltı
        Şanlıurfa'da 635 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 1 gözaltı
        Şanlıurfa'da aranan 3 hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da aranan 3 hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da 3 firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da 3 firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da gıda denetiminde 4 işletmeye ceza uygulandı
        Şanlıurfa'da gıda denetiminde 4 işletmeye ceza uygulandı