Şanlıurfa'da "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinlikleri kapsamında mesleki eğitim öğrencilerinin tasarladığı ürünler, "Mesleki Eğitim Fuarı"nda sergilendi.



Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılışı yapılan fuarda konuşan Okul Müdürü Mehmet Faruk Yıldıztekin, mesleki eğitimin, yalnızca bir meslek kazandırmadığını, aynı zamanda üretmeyi, düşünmeyi ve geliştirmeyi öğrettiğini söyledi.



Üreten gençliğin Türkiye’nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Yıldıztekin, "Bu fuarda sergilenen her çalışma, öğrencilerimizin emeğini, hayalini, bilgisini ve yeteneğini yansıtıyor. Ortaya konulan başarılar, mesleki eğitimin ülkenin kalkınmasındaki rolünü bir kez daha gözler önüne seriyor." dedi.



Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan ürünlerin yer aldığı stantlar gezildi.

