Şanlıurfa'da motosikletin bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi öldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Mahsun Babaç (26) idaresindeki plakasız motosiklet, Viranşehir-Şanlıurfa karayolunun ilçe çıkışında bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Babaç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

