Şanlıurfa'da öğrenci servisine çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde öğrenci servisine çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. K.Ö. (44) idaresindeki plakasız motosiklet, 63 S 0204 plakalı öğrenci servisine arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

