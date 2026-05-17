Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Şirinkuyu Mahallesi Prof. Dr. Kamil Turan Bulvarı'nda 02 AAV 079 plakalı otomobil ile 63 N 5019 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan Ramazan A, Mahmut A, Yusuf Arda Ö, Yunus Berat Ö. ve Rahime Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

