        Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da sağanak, fırtına ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

        Şanlıurfa'da sağanak, fırtına ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sağanak, fırtına ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2026 - 23:18 Güncelleme:
        İlçede aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

        Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

        Şiddetli rüzgarın da etkili olduğu ilçede, 15 katlı bir apartmanın çatısındaki su deposu yerinden koparak yola düştü.

        Fırtına nedeniyle yol kenarındaki bazı ağaçlar ise devrildi.

        Siverek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise su baskını yaşanan bölgelerde tahliye çalışması başlattı, devrilen ağaçların kaldırılması ve yolların ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor.


        Ekiplerin ilçe genelindeki çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

