Şanlıurfa'da topraksız tarım yöntemiyle yetiştirilen domatesin hasadı yapıldı



ŞANLIURFA-Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde kurulan serada topraksız yetiştirilen domatesin hasadı yapıldı.



Mehmet Vehbi Melik tarafından Mesudiye Kırsal Mahallesi'nde 32 dönümlük alanda kurulan topraksız tarım serası ile organik yöntemlerle ata tohumu pembe domates üretimi gerçekleştiriliyor.



Doğallığı ve lezzetiyle öne çıkan ürünler, kısa sürede hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun talep görmeye başladı.



Projenin mühendislerinden Mehmet Davşan, yaklaşık 5 aydır pembe domates üretimi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ürünlerimiz hem yurt içine hem de yurt dışına gönderiliyor. Bölgede ciddi bir istihdam oluşturduk. Tam kapasite çalışıyoruz ve hedefimiz dönüm başına 20 ton verim elde etmek." diye konuştu.



Proje Koordinatörü İsmail Çiftçi ise ürünlere yoğun ilgi olduğunu ifade ederek, "Şu anda hem yurt içinden hem yurt dışından talepler alıyoruz. Ürünümüz tanınmaya başladı ve çok olumlu geri dönüşler geliyor." dedi.



İşçilerden Sibel Olgun da genelde mevsimlik işçi olarak farklı şehirlere gittiklerini dile getirerek, kendi ilçelerinde ailesinin yanında kaldıkları için mutlu olduklarını anlattı.







