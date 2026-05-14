Şanlıurfa'da "Türkiye'de Suyun Sürdürülebilir Geleceği Paneli" düzenlendi

        Giriş: 14.05.2026 - 16:12 Güncelleme:
        Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, Şanlıurfa'da GAP Tarımsal Araştırmalar Merkezi'nde gerçekleştirilen panelde, dünya genelinde iklim değişikliğine karşı çeşitli tedbirlerin alındığını söyledi.

        Türkiye'nin su yönetim planının önceki yıllarda hazırlandığını belirten Sever, gelecek yıllarda sıcaklıkların artacağı, yağışların ise azalmasının öngörüldüğünü dile getirdi.

        Ülke olarak kuraklığa karşı tedbirler aldıklarını anlatan Sever, şöyle devam etti:

        "Biz su yönetimimizi tamamıyla değişen iklim koşullarına karşı kırılgan bir yapıda olan ülkemizin bu yapısını güçlendirmeye odakladık. Su için ülkemizin risklerini gördük, su nüfus projeksiyonlarımızı 25 su havzası için yaptık. Her havzamızda kişi başına düşen su miktarı ne kadar? İklim değişikliği etkisiyle beraber 2030, 2050 ve 2070'te ne kadar olacağını planladık. Şunu gördük ki şu anda bile kapalı havzalarımız Konya başta olmak üzere ve su kirliliğiyle mücadele eden Büyük Menderes, Küçük Menderes havzalarımızda önümüzdeki süreçte su açığı var. Önümüzdeki süreçte de tedbir alamazsak en az 15 havzamızda sinsi bir afet olan kuraklıkla karşı karşıya kalacağız. İşte bu noktada biz ulusal su planımızı hazırladık. Ulusal su planına gelmeden önce havza bazında Avrupa Birliği normlarına uygun olarak bilimsel veriler ışığında yönetim planlarını hazırladık. Havzalarımızda taşkın risk yönetim planlarımızı ortaya koyduk. Yüksek riskli ve diğer riskli alanlarımızı belirledik. Tedbirleri ortaya koyduk. Maliyetleri ortaya koyduk."

        Su Tasarrufu ve Verimliliği Derneği Genel Başkanı Uğur Büyükhatipoğlu da dünya genelinde suyun stratejik ve kritik öneminin her geçen yıl daha fazla arttığını ifade etti.

        Açılış konuşmalarının ardından panelde, Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Cengizhan Kılıçaslan, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Satuk Buğra Fındık, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Aslıhan Korkmaz, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Öztürkmen konuşma yaptı.

        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        İthal altını ocaklarda erittiler
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Çatıya yıldırım düştü! Yaralılar var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Fenerbahçe'den Salah bombası!
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Cannes'da boy gösterdiler
        'Hiyerarşi' krizi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi: Tayvan kritik konu
        Zirvede 104 hafta!
