Şanlıurfa'da üreticilere 1 milyon sebze fidesi dağıtıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek ve çiftçilerin maliyetini azaltmak amacıyla kent genelindeki üreticilere 1 milyon sebze fidesi dağıttı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında 500 biner biber ve patlıcan fidesi çiftçilere ulaştırıldı.



Fide dağıtımı, Eyyübiye ilçesinde eski havaalanı civarında bulunan Tarımsal Hizmetler İşletmesi'nde gerçekleştirildi.



Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Ağan, kentin tarımsal potansiyeline dikkati çekerek, desteğin yalnızca fide dağıtımıyla sınırlı olmadığını belirtti.



Üretim sürecinin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile yürütülen protokol kapsamında gerçekleştirildiğini ifade eden Ağan, "Bugün sadece fide değil, emek, umut ve yeniden hayata tutunma imkanı paylaşıyoruz." dedi.



Yaklaşık 10 milyon lira piyasa değerine sahip fidelerin 685 bin lira maliyetle üretildiğini aktaran Ağan, bunun kamu kaynaklarının etkin kullanımı açısından önemli bir örnek olduğunu kaydetti.



Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Halil Hatipoğlu da projenin hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli katkılar sunduğunu belirtti.



Hatipoğlu, üretim sürecine katılan bireylerin topluma kazandırılmasının yanı sıra, çiftçilere sağlanan destekle tarımsal üretimin güçlendirildiğini ifade etti.



Konuşmaların ardından katılımcılara fideler dağıtıldı.



