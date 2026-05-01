Şanlıurfa'da üvey kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde üvey kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.



İlçeye bağlı kırsal Cibinören Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle Ahmet K. (47), üvey kardeşleri olan Sabri K. (44) ve Hamza K. (35) arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.



Kavgada Sabri K. (44) ve Hamza K. (35) ağır yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kardeş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

