        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da üvey kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde üvey kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 21:47 Güncelleme:
        İlçeye bağlı kırsal Cibinören Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle Ahmet K. (47), üvey kardeşleri olan Sabri K. (44) ve Hamza K. (35) arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada Sabri K. (44) ve Hamza K. (35) ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kardeş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

