Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.