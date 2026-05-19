Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada, 2 kilogram esrar, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ile 93 fişek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.