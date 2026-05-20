Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da "Yapay Zeka ve Otonom Sistemler ile Tarımsal Dönüşüm Konferansı" düzenlendi

        Şanlıurfa'da "Yapay Zeka ve Otonom Sistemler ile Tarımsal Dönüşüm Konferansı" düzenlendi

        Şanlıurfa'da, Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) Vakfı ile Harran Üniversitesi (HRÜ) işbirliğiyle "Yapay Zeka ve Otonom Sistemler ile Tarımsal Dönüşüm Konferansı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 19:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da "Yapay Zeka ve Otonom Sistemler ile Tarımsal Dönüşüm Konferansı" düzenlendi

        Şanlıurfa'da, Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) Vakfı ile Harran Üniversitesi (HRÜ) işbirliğiyle "Yapay Zeka ve Otonom Sistemler ile Tarımsal Dönüşüm Konferansı" düzenlendi.

        TÜME Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Karagöz, üniversitenin Osmanbey Yerleşkesi'nde düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Şanlıurfa'nın dünyada tarımın başladığı önemli merkezlerin arasında yer aldığını vurgulayan Karagöz, savunma sanayisinde oluşan teknolojik birikim ve öz güvenin tarım ve hayvancılık alanına da hızla yayılması gerektiğine inandığını söyledi.

        Karagöz, Türkiye'nin tarım ve hayvancılıktaki tecrübe ve birikimine güvendiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Anadolu gençlerimiz hepimizin gurur duyduğu İHA'ları, SİHA'ları savunma teknolojilerini ürettiler. TEKNOFEST, bu açıdan öz güven devrimi oldu. TEKNOFEST, insan kaynağı ve bilgi yetiştirdi. TEKNOFEST, her şeyden önce 'Biz bunu yapabiliriz.' duygusunu sizlere aşıladı. Harran Üniversitesindeki bir gencin dünyayı sarsacak bir savunma sanayi hamlesi yapabileceği duygusunu aşıladı. Sıra savunma sanayinde geliştirdiğimiz insan kaynağı, yazılım, teknoloji ve öz güven kabiliyetinin sivil teknolojilere yansıtılmasına geldi, işte biz de bugün TÜME olarak bu yolculuk için aranızdayız."

        HRÜ'de yapay zekaya dayalı otonom çiftliği kurulmasının planlandığını vurgulayan Karagöz, çiftliğin eğitim, üretim ve teknoloji geliştirme merkezi olarak tasarlandığını anlattı.

        - Şanlıurfa TEKNOFEST vurgusu

        Abdulkadir Karagöz, bu yıl TEKNOFEST'in Şanlıurfa'da düzenleneceğini hatırlatarak, gençlerin tarım teknolojilerine yönelik proje ve fikirlerine daha fazla destek vermek istediklerini dile getirdi.

        Tarım teknolojilerine yönelik önemli bir farkındalık oluştuğunu belirten Karagöz, "Şanlıurfa TEKNOFEST'te inşallah farkındalık oluşturma noktasında damgamızı vuracağız. Biz 40 bin genç arıyoruz, 40 bin genç demek 2 milyon adet anaç hayvanı yetiştirmek demek. Biz tarım teknolojilerini konuşabileceğimiz 40 bin genç arıyoruz." diye konuştu.

        HRÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu ise tarım ve hayvancılığın merkezlerinin başında Şanlıurfa'nın geldiğini belirterek, tarım ve hayvancılığın teknolojiyle buluşturulması için destek vereceklerini dile getirdi.

        TEKNOFEST tarım girişimcileri Şeydanur ve Necip Kaya çifti de tarım teknolojilerindeki başarı hikayelerini ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

        Konferans, aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Netanyahu ne istersem onu yapacak
        Trump: Netanyahu ne istersem onu yapacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trabzonspor ilk transferini açıkladı!
        Trabzonspor ilk transferini açıkladı!
        Ümit Karan hakkında hapis talebi
        Ümit Karan hakkında hapis talebi
        CANLI | HT Spor'un konuğu Ertuğrul Doğan
        CANLI | HT Spor'un konuğu Ertuğrul Doğan
        Bugün Ne Oldu? 20 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 20 Mayıs 2026'nın haberleri
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Sanal kumar iddiası! Kolonyayla yaşlı kadını yaktı!
        Sanal kumar iddiası! Kolonyayla yaşlı kadını yaktı!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        İstanbul'da dev final!
        İstanbul'da dev final!
        "Allah ıslah etsin"
        "Allah ıslah etsin"
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        "İçimin yağları eridi"
        "İçimin yağları eridi"
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Yeşilay Şanlıurfa Şubesinin TBM eğitimleri kapanış töreniyle sona erdi
        Yeşilay Şanlıurfa Şubesinin TBM eğitimleri kapanış töreniyle sona erdi
        Şanlıurfa'da toplu taşıma araçları denetlendi
        Şanlıurfa'da toplu taşıma araçları denetlendi
        Sağanak yağışa hazırlıksız yakalandılar
        Sağanak yağışa hazırlıksız yakalandılar
        Kore gazisi hayatını kaybetti
        Kore gazisi hayatını kaybetti
        Kaçakçılık operasyonlarında 30 kişiye işlem yapıldı
        Kaçakçılık operasyonlarında 30 kişiye işlem yapıldı