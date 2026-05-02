        Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2026 - 20:34 Güncelleme:
        Siverek-Diyarbakır kara yolunun 10'uncu kilometresinde, Tugay Durak idaresindeki 63 ES 821 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Muhammed Sait Selbes yönetimindeki 06 NG 078 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, Hacı Selçuk Tekin idaresindeki 35 BVM 720 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, 35 BVM 720 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Eser Mirdağlı ve Mehmet Emin Teker hayatını kaybetti. Sürücü Tekin ile diğer araçta yolcu olarak bulunan İsmi Güler yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle Diyarbakır yönüne yaklaşık 2 saat kapalı kalan yol, araçların çekilmesinin ardından açıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

