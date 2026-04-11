Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlanıyor

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.



Şanlıurfa Yeni Mezarlık'taki şehitlikte düzenlenen törende Vali Hasan Şıldak, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sait Ağan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, anıta çelenk sundu.



Saygı atışı ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.



Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sait Ağan, 11 Nisan 1920'de kazanılan zaferin bir kahramanlık destanı olduğunu belirterek, Urfa halkının işgale karşı kadını, genci, yaşlısıyla canını ve kanını siper ettiğini belirtti.



Kentin kurtuluşunda "On İkiler" olarak adlandırılan cemiyetin ve aşiretlerin öncü rolünün asla unutulmaması gerektiğini ifade eden Ağan, tüm şehitleri rahmetle andı.



Konuşmaların ardından katılımcılar, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıp dua etti.

