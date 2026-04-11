        Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlanıyor

        Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 12:20 Güncelleme:
        Şanlıurfa Yeni Mezarlık'taki şehitlikte düzenlenen törende Vali Hasan Şıldak, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sait Ağan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, anıta çelenk sundu.

        Saygı atışı ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

        Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sait Ağan, 11 Nisan 1920'de kazanılan zaferin bir kahramanlık destanı olduğunu belirterek, Urfa halkının işgale karşı kadını, genci, yaşlısıyla canını ve kanını siper ettiğini belirtti.

        Kentin kurtuluşunda "On İkiler" olarak adlandırılan cemiyetin ve aşiretlerin öncü rolünün asla unutulmaması gerektiğini ifade eden Ağan, tüm şehitleri rahmetle andı.

        Konuşmaların ardından katılımcılar, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıp dua etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
