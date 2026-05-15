        Siverek Gazeteciler Cemiyeti kuruldu

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yapan gazeteciler tarafından Siverek Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.

        Giriş: 15.05.2026 - 16:43 Güncelleme:
        İlçede faaliyet gösteren basın mensuplarının mesleki dayanışmasını artırmak amacıyla kurulan cemiyetin resmi kuruluş işlemleri tamamlandı.

        Kuruluş belgesi, Siverek Kaymakamlığı Sivil Toplumla İlişkiler Şefliği'ne teslim edildi.

        Cemiyetin kurucu yönetim kurulunda Mehmet Şükrü Dolaş başkanlığa, Abdurahman Deniz Uğurlu başkan yardımcılığına, Mevlüt Bayraktar genel sekreterliğe, Yusuf Eyyüp Sarı ise saymanlığa seçildi.

        Siverek Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Şükrü Dolaş, gazetecilerin ortak bir çatı altında buluşmasının önemli olduğunu belirtti.

        İlçede görev yapan basın mensupları arasında birlik ve beraberliği güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade eden Dolaş, gazetecilerin haklarını koruyan ve mesleki gelişimi destekleyen çalışmalar yürüteceklerini kaydetti.

        Cemiyetin, üye kayıtlarının ardından çeşitli mesleki ve sosyal faaliyetler gerçekleştirmeyi planladığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

