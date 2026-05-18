Siverek'te iki farklı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Siverek ilçesinde meydana gelen iki farklı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. V.A. idaresindeki 48 AUP 226 plakalı pikap, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 15'inci kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan A.E. yaralandı. Aynı karayolunun 20'nci kilometresinde ise Ü.İ. yönetimindeki 06 BL 104 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüje çıktı. Kazada sürücü yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.