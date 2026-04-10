Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, Şanlıurfa'da konuştu:

Gürcan, Ticaret Bakanlığı himayelerinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) işbirliğiyle yürütülen "E-Ticareti Güçlendirme Projesi" kapsamında GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitim programına katıldı.



Burada konuşan Bakan Yardımcısı Gürcan, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü ile Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı.



Son yıllarda e-ticaret alanında yaşanan hızlı büyüme ve dönüşümün yalnızca dijitalleşmeyi değil, aynı zamanda yeni hukuki ihtiyaçları da beraberinde getirdiğini belirten Gürcan, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 2022 yılı ve sonrasında yapılan kapsamlı değişikliklerle sektörün güncel gereksinimlerine cevap verecek şekilde yeniden düzenlendiğini ifade etti.



Gürcan, yapılan düzenlemelerle pazar yerleri arasında adil rekabet ortamının tesis edildiğini ve çok oyunculu bir piyasa yapısının oluşturulduğunu anlatarak, pazar yerleri ile satıcılar arasındaki ilişkilerin netleştirildiğini, pazarlama faaliyetlerinde şeffaflık ile ölçülülüğün sağlandığını kaydetti.



Türkiye'nin 2025 yılı e-ticaret verilerini yakında açıklayacaklarını aktaran Gürcan, "2024 yılı itibarıyla Türkiye'de e-ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 61,7 oranında artarak 3 trilyon lirayı aştı. 2019 yılından bu yana bakıldığında e-ticaret hacminin 21 kat geliştiğini görüyoruz. Perakende e-ticaret hacmi ise 2024 yılında yüzde 63,7 artışla 1 trilyon 619 milyar TL'ye ulaşmış bulunuyor. Ülkemizde 2024 yılı sonu itibarıyla dolar bazında baktığımızda e-ticarette önceki yıla göre yüzde 15 oranında artış olduğunu ve 90 milyar dolara 2024 yılında ulaştığını görüyoruz." dedi.



Gürcan, Türkiye’de genel e-ticaret işlem sayısının 2024 yılında 5 milyar 910 milyon adede, perakende e-ticaret işlem sayısının ise 1 milyar 850 milyon adede ulaştığını belirterek, bu artışın vatandaşların dijital ortama olan güveninin ve dijital okuryazarlık seviyesinin yükseldiğini gösterdiğini söyledi.



- "E-ticaret pazar yerleri artık tüm dünyada gelişiyor"





Bu pazar yerinde insanların bir tuşa basarak alışveriş yapabildiğini aktaran Gürcan, şunları kaydetti:



"Burada esas önemli olan bu alışverişleri Türkiye'nin dört bir köşesindeki satıcılar vasıtasıyla yapıldığında görebiliyoruz. Yani siz İstanbul'dan ya da Şanlıurfa'dan bir ürün aldığınızda bu ürünün size Erzurum'dan, Adıyaman'dan veya İstanbul'dan, Şanlıurfa'dan geldiğini de görebiliyorsunuz. Bu aslında ticaretin değiştiğini gösteriyor. Artık eskiden geleneksel ticaretin biliyorsunuz çarşılarda, pazar yerlerinde olduğunu, daha sonra bunların AVM'lerde olduğunu biliyoruz. Ama şu anda e-ticaret pazar yerleri artık tüm Türkiye'de yani tüm dünyada gelişiyor. Ve burada bulunan esnafımız Türkiye'nin dört bir köşesine, artı Körfez ülkelerine, Azerbaycan'a, Romanya'ya, birçok ülkede bu alanlardan mikro ihracat yapabiliyor. Zaten bizim de burada bulunma gayemiz, bu girişimi vatandaşımızla paylaşarak, özellikle kadınlarımızla, gençlerimizle bunları paylaşarak onların da bu alanda yer almalarını sağlamak. Onlara bir yol açmak ve bu ticaretin düzenli şekilde gelişmesini sağlamak, yol gösterici olmak."



E-ticaret işletme sayısının 2022 yılında yaklaşık 549 binken 2024’te 600 binin üzerine çıktığını bildiren Gürcan, e-ticaret yapanların yüzde 78,6'sının şahıs işletmesi, yüzde 17,8'inin limited şirket, yüzde 3,6'sının anonim şirket statüsünde olduğu bilgisini paylaştı.



Gürcan, "Türkiye'de E-Ticaretin Görünümü Raporu"nda yer alan E-Ticarette Uyum Endeksi'ne göre Şanlıurfa'nın 81 il arasında 46. sırada bulunduğunu, 2024 yılı itibarıyla kentte e-ticaret satış hacminin 8,69 milyar lira, alış hacminin ise 17,81 milyar lira olarak gerçekleştiğini ifade etti.



Bakanlık olarak nihai hedeflerinin e-ticareti belirli merkezlerde yoğunlaşan bir faaliyet olmaktan çıkararak Türkiye'nin tamamına yayılan güçlü ve sürdürülebilir bir kalkınma aracına dönüştürmek olduğunu vurgulayan Gürcan, elektronik ticaret alanında yalnızca düzenleyici değil, aynı zamanda yönlendirici ve geliştirici bir rol üstlenmeye büyük önem verdiklerini söyledi.



Etkinliğe, Vali Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Cevahir Asuman Yazmacı, Hikmet Başak, İbrahim Eyüboğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Ağan, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yetim ve davetliler katıldı.

