        Yeni hayatların ilk tanığı Sümeyya ebe 16 yıldır annelere rehberlik ediyor

        Yeni hayatların ilk tanığı Sümeyya ebe 16 yıldır annelere rehberlik ediyor

        CEBRAİL CAYMAZ - Harran Üniversitesi Hastanesi'nde görevli ebe Sümeyya Sincik, 16 yıldır yüzlerce bebeğin dünyaya gelişine eşlik ederken verdiği eğitimlerle de annelere yardımcı oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 11:25 Güncelleme:
        Yeni hayatların ilk tanığı Sümeyya ebe 16 yıldır annelere rehberlik ediyor

        CEBRAİL CAYMAZ - Harran Üniversitesi Hastanesi'nde görevli ebe Sümeyya Sincik, 16 yıldır yüzlerce bebeğin dünyaya gelişine eşlik ederken verdiği eğitimlerle de annelere yardımcı oluyor.

        Adıyaman'da doğan ve çocukluktan itibaren ebeliğe merakı olan 37 yaşındaki Sincik, 16 yıldır mesleğini sürdürüyor.

        Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yaptıktan sonra 10 yıl önce Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi'ne atanan Sincik, doğum sonrasında da annelere emzirme teknikleri, bebek bakımı ve bebek sağlığı konusunda eğitimler veriyor.

        Sümeyya Sincik, AA muhabirine, bu mesleği yapmaktan gurur duyduğunu söyledi.

        Bebeklerin kendisine huzur verdiğini anlatan Sincik, "Çocukları çok seviyorum ve onlarla bire bir ilgilenmek beni çok mutlu ediyor. Dünyaya ilk adımlarını benim ellerimde atıyorlar. Bu çok güzel, huzur verici bir duygu. Ebe olduğum için çok mutluyum." dedi.

        Şanlıurfa'da doğum oranının yüksek olduğunu ifade eden Sincik, normal doğum oranlarında da artış yaşandığını ve "Her gebeye bir ebe" modeliyle hizmet verildiğini kaydetti.

        Meslek hayatı boyunca sayısını hatırlayamayacağı kadar doğuma katıldığını dile getiren Sincik, şöyle devam etti:

        "Acilden arandım. 'Sümeyya Hanım doğum başlamış ve hasta arabadan inemiyor' dediler. Ben direkt acile koştum. Hasta arka koltukta doğum eylemi başlamış ve kalkamıyor. Eşi hala şoför koltuğunda heyecanlı bir şekilde. Ben doğum eylemini başlatmak zorundaydım çünkü artık bebek geliyor. Doğum gerçekleşti. Tam doğum eylemi gerçekleşip ben bebeği alırken arabanın dışındayken arabanın tekeri ayağımın üzerinden geçti. O babanın sevinci benim ayağıma mal oldu. Aile sonra benimle çok ilgilendi. Ayağım çatlamıştı. Bu benim için aslında çok güzel anılardan biri."

        Sincik, doğumunu yaptırdığı bazı ailelerin bebeklerine kendi adı olan Sümeyya ismini verdiğini öğrendiğinde çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

