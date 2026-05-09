        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Şanlıurfa'da çeşitli açılışlara katıldı

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa'da partisinin ilçe başkanlıkları hizmet binalarının açılışı ile toplu açılış törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 18:22 Güncelleme:
        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Erbakan, Karaköprü Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 18 park ve 5 semt sahasının açılış töreninde, peygamberler şehri Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

        Erbakan, Karaköprü Belediyesinin seçim döneminde ortaya koyduğu vaatleri 2 sene gibi kısa bir sürede yüzde 70 oranında tamamladığını belirterek, Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye teşekkür etti.

        Ahlaklı belediyeciliğe dikkati çeken Erbakan, "Ahlaklı belediyecilik demek, önce ahlak ve maneviyat demek. Rüşvetin olmadığı, yolsuzluğun, hırsızlığın olmadığı, belediye bütçesinden harcama yaparken kendi cebimizden harcama yapmaktan daha hassas davrandığımız bir belediyecilik. İsrafın, lüksün, şatafatın olmadığı, borç ve faiz bütçesi yerine tasarrufun, kaynak paketlerinin olduğu bir bütçe. İşte önce ahlak ve maneviyat, ahlaklı belediyecilik bu demektir. Ahlaklı belediyecilik aynı zamanda adalet demektir. Akrabayı, yandaşı, hemşehriyi koruyup kollamak değil, hakkı olanı koruyup kollamak. Güçlünün haklı sayıldığı değil, haklının güçlü olduğu bir belediyecilik anlayışı. Adalet, ehliyet, liyakat bununla beraber bize oy vermiş olsun olmasın, bütün vatandaşlarımızın, vatandaşlarımıza, her kesime adaletli bir şekilde hizmetlerin götürülmesi. Yine bununla beraber ahlaklı belediyecilik demek, hizmet belediyeciliği demektir." ifadesini kullandı.

        Fatih Erbakan, belediye başkanlığı makamının ticaret değil hizmet makamı olduğunu, millete hizmet ederek Allah'ın rızasını kazanma anlayışıyla belediyecilik yapılması gerektiğini söyledi.

        Karaköprü Belediyesinin hizmetlerini "ahlaklı belediyeciliğin güzel bir örneği" olarak nitelendiren Erbakan, milli görüş anlayışının gelecek yerel seçimlerde tüm Türkiye'ye yayılmasını temenni etti.

        Konuşmaların ardından Fatih Erbakan, Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve katılımcılar, 18 park ve 5 semt sahasının açılışını yaptı.

        Açılışın yapıldığı Doğukent Mahallesi'ndeki parkı gezen Erbakan ve beraberindekiler, semt sahasında çocuklara top ve oyuncak dağıttı. Dağıtım sırasında kısa süreli kargaşa yaşandı.

        Erbakan, daha sonra Hilvan ve Siverek ilçelerine geçerek partisinin ilçe hizmet binalarının açılışına katıldı.

        Siverek'teki konuşmasında Erbakan, "Bu binamızın hazırlanmasında emeği geçen bütün kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Binamızın Siverek'te, Urfa'da ve Türkiye'de milli görüşün şahlanışına, Yeniden Refah Partimizin iktidarına vesile olmasını Cenabıallah'tan niyaz ediyorum. Açılışımız hayırlı olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        CANLI | Şampiyonluk mücadelesi öncesi son gelişmeler!
        Özel'e re'sen soruşturma
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Uyku da yeme alışkanlıklarını şekillendiriyor
        Evleniyorlar
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Yerel seçimlerde Starmer'a şok
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        "Karantinadayım"
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Haftanın Kitapları
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        Rusya'da Zafer Bayramı kutlamaları
        Şanlıurfa'da park açılışında çocuklara top ve oyuncak dağıtımı, izdihama ne...
        Haliliye Belediye Başkanı Canpolat'tan Anneler Günü mesajı
        Şanlıurfa'da bağımlılığa dikkati çekmek için bağımsızlık yürüyüşü yaptılar
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar, Birecik'te yürütülen çalışm...
        Şanlıurfa'da Anneler Günü unutulmadı
        Karagül hasadı başladı
