        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Yeşilay Şanlıurfa Şubesinin TBM eğitimleri kapanış töreniyle sona erdi

        Yeşilay Şanlıurfa Şubesince 2025-2026 eğitim öğretim yılı Türkiye Bağımlılıklarla Mücadele (TBM) kapsamında öğrencilere yönelik düzenlenen seminerlerin kapanış töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 17:12 Güncelleme:
        Şubeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bağımlılıklarla Mücadele (TBM) kapsamında Yeşilay Şanlıurfa Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle öğrencilere yönelik düzenlenen seminerlerin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen kapanış töreni, Karaköprü ilçesi Onikiler Öğretmenevinde yapıldı.

        Şanlıurfa Yeşilay Şube Başkanı Aziz Çiftçi, 2025-2026 eğitim öğretim yılında 13 ilçede, 70 gönüllü öğretmen tarafından ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki 155 okulda yaklaşık yaklaşık 32 bin öğrenciye, son 4 yılda ise 155 okuldaki yaklaşık 155 bin öğrenciye Türkiye Bağımlılıklarla Mücadele (TBM) kapsamında seminerler düzenlediklerini belirtti.

        Törene, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile AK Parti İl Başkanı İlhami Günbegi, Haliliye Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin, siyasi parti temsilcileri, kurum yetkilileri, Yeşilay gönüllüleri ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

