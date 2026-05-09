        Diyarbakır ve çevre illerde Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlanıyor

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'ın, konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenerek bitime 1 hafta kala Süper Lig'in 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlamayı garantilemesi, Diyarbakır, Siirt, Batman, Mardin, Şırnak, Bingöl ve Elazığ'da kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 23:34 Güncelleme:
        Diyarbakır'da araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, korna çalarak şampiyonluk sevincini yaşadı.

        Merkez Kayapınar ilçesindeki Mahabat Bulvarı'nda da sarı-kırmızılı taraftarlar bayraklarla takımları için tezahürat yaptı, meşale yaktı, havai fişekle takımlarının sevincine ortak oldu.

        - Siirt

        Galatasaray'ın, sezon bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi Siirt'te de coşkuyla kutlandı.

        Kentteki farklı noktalarda bir araya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, araç konvoyu oluşturdu, caddelerde yürüdü.

        Araçlarla tur atan taraftarlar, Galatasaray ve Türk bayraklarıyla sevinç gösterisinde bulundu.

        - Mardin

        Mardin'de Galatasaraylı taraftarlar, takım bayrakları ve formalarıyla cadde ve meydanlarda kutlama yaptı.

        Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı ile Vali Ozan Caddesi'nde toplanan taraftarlar, havai fişek patlattı, meşaleler yaktı.

        Uzun araç konvoyları oluşturulan kutlamalarda, polis ekipleri cadde ve meydanlarda güvenlik önlemleri aldı.

        - Bingöl

        Bingöl'de Kent Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluğu kutladı.

        Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, meşaleler yakıp tezahüratlarda bulundu.

        Taraftarlar, Galatasaray bayraklarıyla şehir turu attı.

        - Batman

        Batman'da Turgut Özal Bulvarı'nda toplanan taraftarlar, Atatürk Parkı'na kadar yürüdü.

        Meşaleler yakılan kutlamalara bazı vatandaşlar araçlarından korna çalarak eşlik etti.

        Bayraklar sallayan taraftarlar, halay çekerek kutlama yaptı.

        - Şırnak

        Şırnak'ta Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen Galatasaray taraftarları, takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

        Meşaleler yakan ve havai fişek patlatan taraftarlar, araçlarla konvoy oluşturup şehir turu attı.

        - Elazığ

        Elazığ'da da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluğu kutladı.

        Coşkularını tezahüratlarla ifade eden taraftarlar, kent merkezinde araç konvoyları oluşturdu.

        Polis ekipleri kutlamalar sırasında güvenlik önlemleri aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

