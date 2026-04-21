        Siirt Haberleri Kurtalan'da selden etkilenen vatandaşlara gıda desteği sağlandı

        Kurtalan'da selden etkilenen vatandaşlara gıda desteği sağlandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen selden etkilenen vatandaşlara gıda kolisi, sıcak yemek ve hijyen malzemesi yardımında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 17:14 Güncelleme:
        Kurtalan'da selden etkilenen vatandaşlara gıda desteği sağlandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen selden etkilenen vatandaşlara gıda kolisi, sıcak yemek ve hijyen malzemesi yardımında bulunuldu.

        Kurtalan Kaymakamlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Kaymakamlığın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında selden etkilenen vatandaşlara Türk Kızılay ekipleri aracılığıyla gıda kolisi, sıcak yemek ve hijyen malzemesi yardımında bulunulduğu belirtildi.

        Açıklamada, sahada görev alan ekiplerin vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

        - Selde hasar görün Kezer Köprüsü restore edilecek

        Valilikten yapılan açıklamada ise 1950 yılında inşa edilen Siirt merkeze bağlı Köprübaşı köyü sınırlarında yer alan Kezer Köprüsü'nde sel nedeniyle meydana gelen hasara ilişkin restorasyon sürecinin başlatıldığı belirtildi.

        Köprünün, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26 Nisan 2013 tarihli kararıyla "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı-1. Grup Yapı" olarak tescillendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Köprüye ilişkin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ise Karayolları 9. Bölge Müdürlüğünce hazırlanarak 19 Haziran 2013 tarihinde onaylandı. Tarihi köprünün ikilemesi olarak bölünmüş yol çalışmaları kapsamında 2005'te inşa edilen basit kirişli betonarme köprü de aynı güzergahta hizmete alınmıştı. 19 Nisan'da Kezer Çayı'nda meydana gelen selin ardından tarihi taş köprünün ayaklarında oturmalar oluştuğu, kemer ve üstyapısında ise çeşitli deformasyonların meydana geldiği tespit edildi. Güvenlik gerekçesiyle köprü trafiğe kapatılırken ulaşım köprünün yanındaki betonarme köprü üzerinden kontrollü olarak sağlanmaya başlandı."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        Eski Vali Sonel'e tutuklama talebi
        Eski Vali Sonel'e tutuklama talebi
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        Özel okul soruşturması genişliyor
        Özel okul soruşturması genişliyor
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Birleşik Krallık'ta 2008'den sonra doğanlar için sigara yasağı kabul edildi
        Birleşik Krallık'ta 2008'den sonra doğanlar için sigara yasağı kabul edildi
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Carlson Trump'a destek verdiği için özür diledi
        Carlson Trump'a destek verdiği için özür diledi
        Işın'dan İrem'e destek
        Işın'dan İrem'e destek
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ayrılık iddiası
        Ayrılık iddiası
        Sörloth'ta dev rakip!
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kupada derbi rotasyonu!
        Kupada derbi rotasyonu!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?

        Benzer Haberler

        Kezer Köprüsü restorasyona alınıyor
        Kezer Köprüsü restorasyona alınıyor
        Siirt'te bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu
        Siirt'te bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu
        Siirt'te 13 yaşındaki kayıp çocuk bulundu
        Siirt'te 13 yaşındaki kayıp çocuk bulundu
        Siirt'te sel bilançosu: 200 dekarlık alanda toprak kayması yaşandı, 400 e y...
        Siirt'te sel bilançosu: 200 dekarlık alanda toprak kayması yaşandı, 400 e y...
        Kaybolan 13 yaşındaki Hakan, bulundu (2)
        Kaybolan 13 yaşındaki Hakan, bulundu (2)
        Siirt'te kaybolan 13 yaşındaki çocuk bulundu
        Siirt'te kaybolan 13 yaşındaki çocuk bulundu