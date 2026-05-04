Siirt İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir göreve başladı

Siirt İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, görevine başladı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünden Siirt İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Özdemir için İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde karşılama töreni düzenlendi. Özdemir, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, Emniyet Müdür yardımcıları, şube müdürleri, birim amirleri ve görevli personel tarafından karşılandı. Törende, Özdemir, görevi Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanan Öztürk'ten teslim aldı.

