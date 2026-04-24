Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Siirt Valisi Kızılkaya, selden etkilenen Kurtalan ilçesinde incelemelerde bulundu

        Siirt Valisi Kızılkaya, selden etkilenen Kurtalan ilçesinde incelemelerde bulundu

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Kurtalan ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu, etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 20:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vali Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, İl Genel Meclisi Başkanvekili Hikmet Deryalar ve AK Parti Kurtalan İlçe Başkanı Salih Karataş ile Kurtalan ilçesinde kaymakamlığın toplantı salonunda değerlendirme toplantısına katıldı.

        Toplantıda Kaymakam Samet Serin, su baskını ve sel felaketine karşı yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

        Vali Kızılkaya, toplantının ardından yaptığı açıklamada, 19 Nisan'da il genelinde etkili olan yağışların kısa sürede yoğunlaştığını belirterek, bazı bölgelerde hasar meydana geldiğini söyledi.

        Selin ardından tüm kurumların hızlı şekilde harekete geçtiğini ve koordineli bir şekilde çalışmaları yürüttüğünü ifade eden Kızılkaya, su basan ev ve iş yerlerinde tahliye çalışmalarının gerçekleştirildiğini, altyapıda oluşan hasarların giderilmesine yönelik tedbirlerin alındığını ve eş zamanlı olarak hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını anımsattı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla ilk etapta 8 milyon 500 bin lira ödenek aktarıldığını bildiren Kızılkaya, "Zarar gören vatandaşlarımızın hesaplarına 10'ar bin lira olmak üzere ödemeler bugün itibarıyla yapılmaya başlanmıştır. En geç pazartesi mesai bitimine kadar tamamlanacaktır." diye konuştu.

        Altyapıya ilişkin eksikliklerin tespit edilerek gerekli önlemlerin alınacağını vurgulayan Kızılkaya, benzer afetlerin yaşanmaması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

        AK Parti Siirt Milletvekili Gül de sel felaketinde can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu belirterek, afetten etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Toplantının ardından Kızılkaya ve beraberindekiler, Tekel, Sümer ve Yenimahalle mahallelerinde su menfezlerinde incelemelerde bulundu.

        Selden etkilenen vatandaşları evlerinde ziyaret eden Kızılkaya, geçmiş olsun dileklerini ileterek, vatandaşların taleplerini dinledi.

        Ziyarette vatandaşlar da yapılan çalışmalar ve sağlanan desteklerden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

