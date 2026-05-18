Siirt Valisi Kızılkaya'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Kızılkaya, mesajında, milletin bağımsızlık ve istiklal mücadelesinin simgesi olan ve Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolda ilk adımın atıldığı 19 Mayıs 1919'un, milletçe büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutlandığını belirtti.



Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak yaktığı kurtuluş meşalesiyle milletin esareti kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiğini dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:



"19 Mayıs sadece bir tarih değil aynı zamanda bağımsızlığa olan sarsılmaz inancın, milli iradenin ve Cumhuriyetin doğuşunun sembolüdür. Aradan geçen 107 yıla rağmen o gün yakılan istiklal meşalesi ilk günkü heyecanla yanmaya devam etmekte, milletimizin hafızasında ve gönlünde yaşamayı sürdürmektedir. Bu aziz mirası geleceğe taşıyacak en büyük gücümüz ise vatanına, bayrağına, milli ve manevi değerlerine bağlı Türk gençliğidir. Geleceğimizin umudu sevgili gençler, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bütün ümidim gençliktedir' sözünde ifade ettiği güvenin en kıymetli muhatapları sizlersiniz. Güçlü, müreffeh ve büyük Türkiye idealini yarınlara taşıyacak olan bilgiyle donanmış, tarih şuuruna sahip, milli birlik ve beraberlik ruhunu yaşatan siz gençlerimizsiniz. Ecdadımızın büyük fedakarlıklarla bizlere emanet ettiği bu kutsal vatana sahip çıkacağınıza, 19 Mayıs ruhunu daima yaşatarak Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacağınıza olan inancımız tamdır. Sizleri seviyor, sizlere güveniyor ve sizlerle gurur duyuyoruz. Bu duygularla başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor bütün Siirtli hemşerilerimin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi sevgiyle kucaklıyorum."

