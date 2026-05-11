Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Siirtli öğrenciler tasarladıkları roketle TEKNOFEST'te birincilik için yarışacak

        Siirtli öğrenciler tasarladıkları roketle TEKNOFEST'te birincilik için yarışacak

        MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt Bilim ve Sanat Merkezi'nde 6 öğrenciden oluşan "Marifet Roket Takımı" geliştirdikleri roketle TEKNOFEST'te birincilik için mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 11:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirtli öğrenciler tasarladıkları roketle TEKNOFEST'te birincilik için yarışacak

        MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt Bilim ve Sanat Merkezi'nde 6 öğrenciden oluşan "Marifet Roket Takımı" geliştirdikleri roketle TEKNOFEST'te birincilik için mücadele edecek.

        Fizik öğretmeni Yusuf Bilgen öncülüğünde 2018 yılında kurulan Siirt Fen Lisesi öğrencilerinden oluşan takım, "Milli Uzay Programı"ndan aldıkları ilhamla roket projeleri geliştirdi.

        Geleceğin mühendisleri olmayı hedefleyen öğrenciler tasarladıkları roketle geçen yıl eylül ayında Aksaray'da düzenlenen TEKNOFEST Roket Yarışması'nda 1175 başvuru arasından finale kalan 76 takım arasında yarıştı.

        Takımın tasarladığı roket 1670 metre irtifaya ulaşarak, Türkiye dördüncüsü seçildi ve "En İyi Özgün Tasarım" ödülüne layık görüldü.

        Bu yıl da ön tasarım değerlendirmesini başarıyla geçen ekip, 2 bin 740 metre irtifaya ulaşacak bir roket yaparak TEKNOFEST Roket Yarışması'nda birincilik elde etmeye hazırlanıyor.

        - "Bu yıl 2025 yılına göre daha yüksek bir irtifayı hedefliyoruz"

        Takım kaptanı Fen Lisesi öğrencisi Şevin Ecem Tanık, AA muhabirine, hayallerinin peşinden gitmek için bu yola çıktıklarını söyledi.

        Milli Uzay Programı'ndan ilham aldıklarını anlatan Tanık, geçen yıl elde ettikleri derecenin ardından çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirtti.

        Tanık, "Raporlama ve üretim süreçleri yaklaşık bir yıl sürdü. Yaz tatilinde bile 09.00-17.00 saatleri arasında atölyede çalıştık. Montaj süreci oldukça zordu. Atış sonrası roketin kurtarılması ve veri iletimi gibi aşamalar da büyük önem taşıyordu. Bu yarışma yalnızca roketin yükselmesinden ibaret değil ciddi teknik yeterlilik gerektiriyor." dedi.

        Projenin raporlama sürecinden roketin yapımına kadar oldukça zorlu bir süreçten geçtiklerini belirten Tanık, bu yıl da katılacakları yarışmada projenin her detayıyla ilgilendiklerini ifade etti.

        Özgün çalışmalarla kendilerini geliştirdiklerini belirten Tanık, şunları kaydetti:

        "Bu yıl 2025 yılına göre daha yüksek bir irtifayı hedefliyoruz. Bu sene hedefimiz birincilikle dönmek, vatanımıza, milletimize faydalı olmak. Sürekli diğer ülkelerde gençlerin yaptığı projeleri görüyorduk. Ülkemize olan sorumluluğumuzu ve görevimizi yerine getirmeye çalıştık. O yarışmalarda bize destek verilmesi ve arkamızda birilerinin olduğunu bilmek bizim için büyük motivasyon oldu."

        Öğrencilerden Erman Özçelik de takım arkadaşlarıyla uyum içinde yarışmaya hazırlandıklarını belirterek, gelecekte mühendis olmak istediğini söyledi.

        Özçelik, "En zorlandığımız aşama roketin yapım süreciydi. O noktaya geldiğimize biz bile şaşırdık." dedi.

        - "Yaklaşık bin metre daha yüksek irtifaya ulaşacak bir roket tasarladık"

        Fizik öğretmeni Yusuf Bilgen ise roket yarışmalarının en popüler yarışmalar arasında yer aldığını belirterek, öğrencilerle bu yarışmaya katılmaya karar verdiklerini söyledi.


        Yarışmanın oldukça zorlu bir süreçten ve üç aşamadan oluştuğunu dile getiren Bilgen, zaman zaman videolar ve kitaplardan yararlanarak öğrencilerle bu sürece başladıklarını anlattı.


        Bilgen, "İlk roketimizi tamamladığımızda yarışmaya katıldık ve atış hakkı kazandık. 2019'da ilk roketimiz finale kaldı. Sonraki yıllarda roketimizi geliştirmeye devam ettik ve eksiklerimizi giderdik. Geçen yıl TEKNOFEST'te Türkiye dördüncülüğü elde ettik. Bu yıl da yarışmaya katılacağız ve daha üst bir derece hedefledik Bu yıl TEKNOFEST Şanlıurfa'da 30 Eylül-4 Ekim'de gerçekleştirilecek. Geçen yıla göre yaklaşık bin metre daha yüksek irtifaya ulaşacak bir roket tasarladık. Yapım süreci devam ediyor. Bu yarışmalar, Selçuk Bayraktar'ın öncülüğünde başlatıldı. Öğrencilerimiz buradan mezun olduklarında ileride mühendis olarak bu çalışmaları uzaya taşıyabilirler." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        Trump’ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        Trump’ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        Bitlis'ten Samsun'a 3 yeni halk plajı yolda
        Bitlis'ten Samsun'a 3 yeni halk plajı yolda
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        11 - 17 Mayıs haftalık burç yorumları
        11 - 17 Mayıs haftalık burç yorumları
        ABD'den İstanbul'a uyuşturucu kargosu! Nefes kesen operasyon!
        ABD'den İstanbul'a uyuşturucu kargosu! Nefes kesen operasyon!
        "Duygusal gelgitler yaşadım"
        "Duygusal gelgitler yaşadım"
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Hayvan pazarı savaş alanına döndü! 1 ölü, 13 yaralı var!
        Hayvan pazarı savaş alanına döndü! 1 ölü, 13 yaralı var!
        Pişmanlık itirafı
        Pişmanlık itirafı
        Amca, yeğenine kıydı! Bir inek uğruna...
        Amca, yeğenine kıydı! Bir inek uğruna...
        Arda, 20 yaşındaydı... Hayattan koparan promil!
        Arda, 20 yaşındaydı... Hayattan koparan promil!
        Tüketen mi kurtaran mı?
        Tüketen mi kurtaran mı?

        Benzer Haberler

        Siirt'te "Veysel Karani Hazretlerini Anma ve Anneler Günü" programı başladı
        Siirt'te "Veysel Karani Hazretlerini Anma ve Anneler Günü" programı başladı
        Siirt'te kayalıklardan düşen şahıs hayatını kaybetti
        Siirt'te kayalıklardan düşen şahıs hayatını kaybetti
        Siirt'te yamaçtan düşen 70 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
        Siirt'te yamaçtan düşen 70 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
        Siirt'te şampiyonluk kutlamasında havai fişek doğalgaz kombisini yaktı
        Siirt'te şampiyonluk kutlamasında havai fişek doğalgaz kombisini yaktı
        Siirt'te öğrencilerden örnek temizlik etkinliği
        Siirt'te öğrencilerden örnek temizlik etkinliği
        Diyarbakır ve çevre illerde Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlanıyor
        Diyarbakır ve çevre illerde Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlanıyor