        Siirt Haberleri Siirt'te "1. Uluslararası İbrahim Hakkı Eğitim ve Bilim Kongresi" düzenlendi

        Siirt Üniversitesi (SİÜ) Eğitim Fakültesi tarafından "1. Uluslararası İbrahim Hakkı Eğitim ve Bilim Kongresi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 17:16 Güncelleme:
        SİÜ Kezer Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kongrenin açılışında konuşan SİÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cahit Pesen, eğitim ve bilim alanlarında çalışan akademisyenleri, araştırmacıları ve farklı paydaşları bir araya getiren bu kongrenin bilgi üretimi, paylaşımı ve akademik işbirliğini güçlendiren önemli bir bilimsel platform niteliği taşıdığını söyledi.

        Kongrenin hibrit formatta düzenlendiğini ifade eden Pesen, şunları kaydetti:

        "Başta bölge üniversitelerimiz olmak üzere Türkiye'nin farklı üniversitelerinde görev yapan bilim insanlarının katkılarıyla yaklaşık 220 bildirinin yer alması, kongremizin bilimsel zenginliğini ve kapsayıcılığını açıkça ortaya koymaktadır. Kongremizi, İslam bilim ve düşünce tarihinin mümtaz şahsiyetlerinden İbrahim Hakkı adına düzenlemekten ayrıca onur duyuyoruz. Onun 'Marifetname' adlı eseri başta olmak üzere astronomi, matematik, fizik ve eğitim alanlarında ortaya koyduğu çalışmalar, disiplinler arası yaklaşımın erken ve güçlü örnekleri arasında yer almakta, bilim tarihimiz açısından önemli bir referans oluşturmaktadır. İbrahim Hakkı Hazretlerinin bilgi anlayışı, yalnızca teorik bir birikimi değil, bilginin beceriye, değere ve hikmete dönüşmesini esas alan bütüncül bir yaklaşımı yansıtmaktadır."

        İbrahim Hakkı Hazretlerinin, hocası İsmail Fakirullah Hazretlerine duyduğu derin vefa ve ilmi geleneğin yalnızca bilgi aktarımıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Pesen, bunun ahlaki ve insani değerlerle bütünleşmesi gerektiğini gösterdiğini belirtti.

        İbrahim Hakkı Hazretlerinin hocasının türbesi için tasarladığı "ışık hadisesi" düzeneğine de değinen Pesen, "Bu düzenek, güneş ışınlarının ekinokslarda doğrudan hocasının kabrini aydınlatmasını sağlayacak şekilde kurgulanmıştır. Bu durum, onun astronomi bilgisini manevi bir duyarlılıkla bütünleştirdiğini göstermesi bakımından dikkati çekicidir. Nitekim kendisine atfedilen 'Yeni yılın ilk güneşi doğduğunda, doğan ilk ışık hocamın başucuna düşmezse, ben o güneşi neyleyeyim.' şeklindeki ifade, bu yaklaşımın sembolik bir yansıması olarak değerlendirilmektedir. Bu yönüyle onun düşünce dünyası, bilginin uygulamayla, değerin davranışla ve ilmin hikmetle bütünleştiği bir eğitim anlayışını temsil etmekte, günümüz eğitim sistemlerinde giderek daha fazla önem kazanan değerler eğitimi ve karakter gelişimi yaklaşımlarına da güçlü bir referans sunmaktadır." diye konuştu.

        SİÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak da üniversitenin her zaman sosyal etkinliklere ev sahipliği yaptığını belirterek, bu konferansa katkı sunan ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

        Açılış konuşmalarının ardından kongrede oturumlara geçildi.

        Kongreye, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Kongre iki gün sürecek.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

