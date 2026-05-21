        Siirt'te asayiş ve güvenlik uygulamalarında yakalanan 17 şüpheli tutuklandı

        Siirt'te asayiş ve güvenlik uygulamalarında yakalanan 17 şüpheli tutuklandı

        Siirt'te asayiş ve güvenlik uygulamalarında yakalanan 52 şüpheliden 17'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 09:27 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 04-20 Mayıs'ta ilde kamu düzeni ve genel asayişin sağlanması, vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarda, çeşitli türlerde 3 kilogram 645 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, suç geliri olduğu değerlendirilen 19 bin 500 lira ile hassas terazi ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde de bir araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 13 obje, asayiş uygulamalarında ise ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

        Çeşitli suçlardan aranan ve emniyet ekiplerince yakalanan 45 şüpheliden 13'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

