Siirt'te dağ koşuları milli takım seçmeleri yapıldı

Dağ koşuları milli takım seçmeleri, Siirt'te düzenlenen yarışlarla yapıldı.



Merkeze bağlı Gökçebağ beldesinde 6,5 ve 10 kilometrelik parkurlarda dört kategoride gerçekleştirilen yarışlarda, 16 ilden 100 sporcu mücadele etti.



Türkiye Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Mehmet Münir Cura, AA muhabirine, yarışların büyük heyecan içinde yapıldığını söyledi. Organizasyon sonucu uluslararası yarışmalara katılacak sporcuların seçileceğini anlatan Cura, şunları kaydetti:



"Milli takıma seçilecek dörder sporcu, Slovenya'da düzenlenecek Avrupa Kros Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Genç kızlar, genç erkekler, büyük kadınlar ve büyük erkekler kategorilerinde toplam 100 sporcu yarışıyor. Türkiye, dağ koşularında son 15 yılda dünyada en fazla madalya kazanan milli takım olmuştur. Bu yarışmanın ardından Avrupa'da mücadele edecek sporcularımızın madalya kazanarak ay yıldızlı bayrağımızı göndere çekip İstiklal Marşı'mızı okutacağına inanıyoruz."



Cura, milli takım seçmelerinin ardından sporcuların kamp sürecine alınacağını da bildirdi.



Türkiye Atletizm Federasyonu Dağ Koşuları Koordinatörü İlker Topal ise Gökçebağ'daki zorlu parkurda sporcuların büyük mücadele ortaya koyduğunu söyledi.



Topal, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Dağ koşuları oldukça zorlu ve büyük emek isteyen bir branş. İlk dört sırada yer alan Avrupa Dağ Koşuları Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Umarım orada başarılı sonuçlar elde ederiz. Federasyon olarak atletizm branşının bölgelerde yaygınlaşması adına ciddi çalışmalar yürütüyoruz." dedi.











- Dereceye giren sporcular



6,5 kilometrede 20 yaş altı erkekler kategorisinde Batman'dan Ali Bıçakçı birinci, Afyonkarahisar'dan Ertuğrul Can ikinci, Mardin'den Abdulkadir Tamaç üçüncü oldu. 20 yaş altı kadınlarda da ilk üç sırayı Mardin'den Delila Gümüş, Diyarbakır'dan Rojda Goran, Batman'dan Nergiz Deyan aldı.



10 kilometre büyük erkekler kategorisinde Diyarbakır'dan Azat Demirtaş birinci, Ankara'dan Kerem Çakır ikinci, Siirt'ten Ümran Bulut üçüncü sırada yer aldu. Büyük kadınlar kategorisinde ise Antalya'dan Rabia Duran birinci, Muş'tan Berfin Barışer ikinci, aynı kentte gelen Esra Doğan da üçüncü oldu.









- "Parkur zorluydu ama birinci olmayı başardım"



20 yaş altı genç kadınlar kategorisindeki yarışta birinci olan Delila Gümüş, ilk kez milli takıma seçilecek olmanın heyecanını yaşadığını anlattı.



Mardin'den yarışlara katıldığını belirten Gümüş, "Parkur zorluydu ama birinci olmayı başardım. Hedefim Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek altın madalya kazanmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak." diye konuştu.



Antalya'dan yarışlara katılan Zeynep Uyaroğlu ise yarışı 9. sırada tamamladığını belirterek, "Parkur oldukça zorluydu. İlk kez Siirt'e geldim ve benim için farklı bir deneyim oldu." ifadelerini kullandı.

