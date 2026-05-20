Siirt'te elektrik akımına kapılan 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
Siirt'in Pervari ilçesinde elektrik akımına kapılan 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.
Palamutlu köyünde bir evin çatısında tadilat yapan işçiler Fırat Ü. ve A.S, çatıya çıkarmaya çalıştıkları sacın yakınlarda bulunan elektrik tellerine çarpmasıyla akıma kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince, ağır yaralanan Fırat Ü, Şirvan Devlet Hastanesi'ne, A.S. ise Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Fırat Ü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
