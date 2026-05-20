        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Siirt'te elektrik akımına kapılan 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

        Siirt'in Pervari ilçesinde elektrik akımına kapılan 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 16:50 Güncelleme:
        Palamutlu köyünde bir evin çatısında tadilat yapan işçiler Fırat Ü. ve A.S, çatıya çıkarmaya çalıştıkları sacın yakınlarda bulunan elektrik tellerine çarpmasıyla akıma kapıldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince, ağır yaralanan Fırat Ü, Şirvan Devlet Hastanesi'ne, A.S. ise Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Fırat Ü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

