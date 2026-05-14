Siirt'te eşeğin sürüklediği çocuk hayatını kaybetti

Siirt'in Eruh ilçesinde yularına dolandığı eşek tarafından sürüklenen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. İlçede oturan B.G, dün akşam saatlerinde bindiği eşekten düştü. Düşme esnasında yolarına dolandığı eşek tarafından bir süre sürüklenen çocuk ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan B.G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

