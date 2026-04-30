Siirt'te "Hayat Boyu Öğrenme Müzik Şenliği" düzenlendi

Siirt'te Halk Eğitim Merkezince "Hayat Boyu Öğrenme Müzik Şenliği" düzenlendi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, İl Halk Eğitim Merkezi kurslarında eğitim gören kursiyerlerin müzik dinletileri sunuldu.



Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bayram Elçi, yaptığı konuşmada, merkezde bireylerin kişisel ve mesleki gelişimine katkı sunan çok sayıda kurs düzenlendiğini söyledi.



Kursiyerler ve eğitmenlerin aylar süren emeğinin sanatseverlerle buluştuğunu belirten Elçi, bu tür etkinliklerin kursiyerlerin yeteneklerini sergilemesine de olanak tanıdığını ifade etti.



Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, eğitimciler ve çok sayıda davetli katıldı.

