        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Siirt'te hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 3 kadın tutuklandı

        Siirt'te hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 3 kadın tutuklandı

        Siirt'te hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 22:13 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, dün Afetevleri Mahallesi Hükümet Bulvarı'ndaki bir sitede kapıları kartla açarak hırsızlık girişiminde bulunulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli kadınlar G.K, D.B. ve G.K'yi kent merkezine bırakan aracın Baykan ve Kurtalan ilçelerine gittiğini tespit etti.

        Ekiplerin düzenlediği operasyonda, söz konusu kadınlar ile erkek şüpheliler A.B. ve S.K. yakalandı.

        Zanlıların çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3 kadın çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan, 3 kadın şüphelinin bir sitedeki daireden hırsızlık girişimi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Görüntülerde, sitedeki binaya giren ve bir dairenin kapısına gelen kadınlardan birinin, kapı önündeki ayakkabıyı kokladığı, kapıyı kartla açmaya çalıştıkları ve evden ses gelmesi üzerine binadan uzaklaştıkları yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İran görüşmesi gerçekleşmedi
        ABD-İran görüşmesi gerçekleşmedi
        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
        İran: Füze gücünün önemli bir kısmı kullanılmadı
        İran: Füze gücünün önemli bir kısmı kullanılmadı
        Kapı önünde şüpheli anlar
        Kapı önünde şüpheli anlar
        "Derbinin şifresini orta sahalar belirleyecek"
        "Derbinin şifresini orta sahalar belirleyecek"
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        Telefon dolandırıcıları kıskıvrak
        Telefon dolandırıcıları kıskıvrak
        Sezonun en kritik 90 dakikası!
        Sezonun en kritik 90 dakikası!
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        2 hastane çalışanı gözaltında
        2 hastane çalışanı gözaltında
        Avrupa'da her 4 üniversiteden biri kan kaybediyor! Akademik başarı tek başına yetmiyor
        Avrupa'da her 4 üniversiteden biri kan kaybediyor! Akademik başarı tek başına yetmiyor
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!
        Japonya'da rekor açık artırma!
        Japonya'da rekor açık artırma!
        "Açlıktan ağladım"
        "Açlıktan ağladım"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım

        Benzer Haberler

        Siirt'te hırsızlık girişiminde bulunan 3 kadın tutuklandı
        Siirt'te hırsızlık girişiminde bulunan 3 kadın tutuklandı
        Siirt'te iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı
        Siirt'te iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı
        Minibüsün çarptığı çocuk yaralandı
        Minibüsün çarptığı çocuk yaralandı
        Sel bölgesinde hasar tespit çalışmaları sürüyor
        Sel bölgesinde hasar tespit çalışmaları sürüyor
        Siirt Valisi Kızılkaya, selden etkilenen Kurtalan ilçesinde incelemelerde b...
        Siirt Valisi Kızılkaya, selden etkilenen Kurtalan ilçesinde incelemelerde b...
        Ayakkabıyı koklayıp, kartla kapıyı açmaya çalıştılar
        Ayakkabıyı koklayıp, kartla kapıyı açmaya çalıştılar