Siirt'te hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 3 kadın tutuklandı

Siirt'te hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, dün Afetevleri Mahallesi Hükümet Bulvarı'ndaki bir sitede kapıları kartla açarak hırsızlık girişiminde bulunulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli kadınlar G.K, D.B. ve G.K'yi kent merkezine bırakan aracın Baykan ve Kurtalan ilçelerine gittiğini tespit etti.



Ekiplerin düzenlediği operasyonda, söz konusu kadınlar ile erkek şüpheliler A.B. ve S.K. yakalandı.



Zanlıların çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3 kadın çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Öte yandan, 3 kadın şüphelinin bir sitedeki daireden hırsızlık girişimi güvenlik kameralarınca kaydedildi.



Görüntülerde, sitedeki binaya giren ve bir dairenin kapısına gelen kadınlardan birinin, kapı önündeki ayakkabıyı kokladığı, kapıyı kartla açmaya çalıştıkları ve evden ses gelmesi üzerine binadan uzaklaştıkları yer alıyor.

