Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Siirt'te iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı

        Siirt'in Eruh ilçesinde 1 kişinin ölmesine ve 1 kişinin yaralanmasına neden olan kavganın ardından aileler arasında başlayan husumet, barışla sonuçlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 17:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dönerdöver köyünde 9 Haziran 2025'te Koç ve Sevgin aileleri arasında çıkan, baba Sait Koç'un (72) hayatını kaybettiği, oğlu Emrah Koç'un (19) ise ağır yaralandığı silahlı kavganın ardından ailelerin barışması için kanaat önderleri araya girdi.

        Görüşmelerin ardından aileler arasındaki husumetin sona erdirilmesi için Dönerdöver Köyü Camisi'nde barış töreni düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlidin ardından dua edilerek, barış yemeği yendi.

        - "Bölge çok mutlu oldu, gerçekten huzur geldi"

        Kanaat önderlerinden Abdurrahman Olğaç, AA muhabirine, yaptıkları girişimlerin olumlu sonuçlanmasıyla bölge halkının mutluluk yaşadığını söyledi.

        Her iki ailenin bu süreçte barıştan yana hareket etmesinin oldukça önemli olduğunu belirten Olğaç, "Kavganın ardından burada bir huzursuzluk olmuştu. Bizler de devreye girdik. Allah razı olsun her iki aileye de bugün barış sağlandı. Bölge çok mutlu oldu, gerçekten huzur geldi. Görüyorsunuz, milletin yüzü gülüyor. Bu olaylar nedeniyle bir yıla yakındır bölge huzursuzdu. Sadece bir köy değil, bölgedeki bütün köyler rahatsızdı. Barışın sağlanmasında bizleri kırmayan ailelere ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

        - "Temennimiz bu tarz olayların bir daha yaşanmaması"

        Kavgada hayatını kaybeden Sait Koç'un oğlu Muzaffer Koç da bu barışın herkese örnek olmasını diledi.

        Barış için emek veren herkese teşekkür eden Koç, şunları kaydetti:

        "Gönül isterdi ki bu tarz olaylar yaşanmasın. Bu toplantıların, gelen dost ve akrabaların hayırlı bir iş, bir halay, bir düğün için veyahut da bir mevlit için gelmelerini isterdik. Ne yazık ki böyle bir üzücü olay yaşandığı için geldiler, hepsinin ayağına sağlık. Allah razı olsun. Temennimiz odur ki bu tarz olaylar bir daha yaşanmasın. Gelen tüm eş, dost ve akrabalardan, diğer köylerden ve il dışından gelen herkesten Allah razı olsun. İnşallah bu tarz olaylar bir daha yaşanmaz. Gönlümüz bu tarz olayların yaşanmasından yana değil, barışın, huzurun olmasını isteriz. Bir huzursuzluğun köyde yaşanmış olmasıyla tüm çevre köylerimiz ve il merkezi dahi olmak üzere hepimiz huzursuzduk. Bu huzursuzluğun sonucunda barış oldu."

        Sevgin ailesinden Abit Sevgin de köyde yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirterek, bu durumun barışla sonuçlanmasıyla köyün yeniden huzura kavuştuğunu ifade etti.

        "İnşallah bir daha bu olaylar yaşanmaz ve bir daha böyle üzücü olaylar için toplanmayız. Bu barışın bölgedeki, diğer illerdeki bu tür olaylara da örnek olmasını diliyoruz." diyen Sevgin, bir aile ortamında yaşayan köyde yeniden huzur sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Programa, Eruh İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erdinç Boztepe, Siirt Şehit ve Gazi Aileleri Dernekler Federasyonu Başkanı Baki Olğaç, AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Recep Teğin, Siirt Gazeteciler Derneği Başkanı Atilla Durak, köy muhtarları, çevre köyde yaşayan vatandaşlar da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

