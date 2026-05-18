        Siirt'te İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterildi

        Siirt'te İsrail'in, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırı protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 22:03 Güncelleme:
        İHH Siirt İnsani Yardım Derneği öncülüğünde Hacı Fethi Serin Camisi avlusunda toplanan vatandaşlar, İsrail'in saldırısını kınadı.

        Grup adına açıklama yapan derneğin başkanı Faruk Süzgün, Sumud Filosu'nun farklı ülkelerden, farklı dilleri konuşan 500'e yakın aktivistten oluştuğunu ifade etti.

        Uluslararası sularda filoya bağlı teknelere İsrail tarafından el konulduğunu söyleyen Süzgün, "Dünya bugün, işgalci İsrail rejiminin sayısız barbarlıklarından birine daha şahit oluyor. Bu saldırı sadece gemilere değil, vicdana, hukuka ve insanlık onuruna yapılmıştır." dedi.

        Süzgün, İsrail'in vicdan sahiplerini taşıyan teknelerin önünü keserek küresel vicdan hareketine engel olamayacağını ve bu hareketin dalga dalga büyüyerek yapılan zulmün sonunu getireceğini dile getirdi.

        Çok sayıda gemi ve teknenin şu anda Gazze'ye doğru seferine devam ettiğini belirten Süzgün, şöyle konuştu:

        "Bu saldırı, sadece bir filoya ya da bir grup aktiviste yapılmamıştır. Bu korsan saldırı, uluslararası hukuka, seyrüsefer serbestisine ve en önemlisi insanlık onuruna yapılmıştır. Açık denizde, hiçbir hukuki dayanağı olmadan yapılan bu korsanlık, İsrail'in kendini hukukun üstünde gördüğünün, bir terör oluşumu olduğunun kanıtıdır."

        Açıklamanın ardından katılımcılar, Filistin için dua etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

