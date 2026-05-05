Siirt'te jandarma ekipleri velileri bağımlılık konusunda bilgilendirdi

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, velilere "Bağımlılığa Karşı İlk Kale Aile Projesi"ni tanıttı. Valilik koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Bağımlılığa Karşı İlk Kale Aile" projesi kapsamında narkotik suçlarla mücadelede toplum temelli farkındalığın artırılması ve ailelerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Jandarma ekipleri, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) desteğiyle Siirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda velilere, bağımlılıkla mücadelede ailenin rolü, risklerin erken tespiti, çocuklarla sağlıklı iletişim, koruyucu yaklaşımlar ile bağımlılıktan kurtulmaya yönelik tedavi süreçleri ve sosyal destek mekanizmaları hakkında bilgi verdi. Programda, uyuşturucuyla mücadelede ailelerin "ilk savunma hattı" olduğuna vurgu yapılarak, yıl boyunca benzer farkındalık çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.