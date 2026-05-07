Siirt'te jandarma ve AFAD ekipleri, 1300 öğrenciye farkındalık eğitimi verdi

Siirt'te jandarma ve AFAD ekipleri, "Çocuk Gelişsin Dünya Değişsin Projesi" kapsamında çeşitli konularda ilkokul öğrencilerine eğitim verdi.



İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, AFAD ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Mehmetçik İlkokulu öğrencilerine akran nezaketi, siber tehditlerden korunma, trafik kuralları, okul servislerine iniş ve biniş kuralları, deprem, çevre ile doğa sevgisi konularında bilgilendirme yaptı.



Okul Müdürü Selami Eroğlan, okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe 1300 öğrencinin katıldığını belirtti.



Bu tür eğitimlerin öğrencilerde farkındalık oluşturduğunu söyleyen Eroğlan, emeği geçen jandarma ve ilgili kurumlara teşekkür etti.



Etkinlik, jandarma bünyesindeki eğitimli köpeklerin gösterisiyle sona erdi.

