Siirt'te kazılan hendeklerle Şirvan-Pervari Fay Hattı'nın deprem üretme potansiyeli belirleniyor

        Siirt'te, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir başkanlığında akademisyenlerce yürütülen bilimsel çalışma ile Şirvan-Pervari Fay Hattı'nın deprem üretme potansiyeli belirleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2026 - 18:03 Güncelleme:
        İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliğince desteklenen, AFAD ve Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi" TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) koordinatörlüğünde 14 üniversiteden 100'ün üzerinde araştırmacının katılımıyla yürütülüyor.

        Prof. Dr. Hasan Sözbilir yürütücülüğünde, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Volkan Karabacak, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Jeofizik Mühendisliği Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi Özkan Cevdet Özdağ ile doktora öğrencisi Büşra Yerli'nin yer aldığı 6 kişiden oluşan araştırma ekibi incelemelerde bulunmak üzere Siirt'e geldi.

        Araştırma ekibi, Şirvan-Pervari Fay Hattı'nda çalışma başlattı. Bu kapsamda, Şirvan ilçesinin İncekaya köyü mevkisinde kazılan 20 metre uzunluğunda 3 metre derinliğindeki hendekte inceleme yapılıyor.

        Prof. Dr. Sözbilir, AA muhabirine, Siirt'te yürütülen çalışmalar kapsamında kazdıkları hendeklerle bölgedeki deprem tehlikesini ortaya koymayı amaçladıklarını söyledi.

        Fayın gelecekte bölge oluşturabileceği riskleri değerlendirmek amacıyla böyle bir çalışma yürüttüklerini belirten Sözbilir, şöyle devam etti:

        "Fayımız 100 kilometreye ulaşacak uzunlukta. Kendi içinde değişik fay segmentleri içeriyor. Şu anda fay kollarından biri üzerindeyiz. Şirvan Fayı'nın kollarından yine İncekaya köyü üzerindeki parçasında yer alıyoruz. Şu anda açtığımız hendekte de geçmişte yüzeye kadar gelerek yıkıcı deprem ürettiğini gözlemlemiş olduk. Geçmişte oluşan depremlerin zamanlarını bulmak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Eğer hareket ederse 7 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeli olan bir fay. Deprem üretmesi durumunda özellikle Siirt, Şirvan, Şırnak, Pervari gibi kesimlerde de önemli ölçekte yıkıma neden olabilir."

        Sözbilir, söz konusu fayın deprem üretme potansiyelini ve son depremin üzerinden ne kadar sürenin geçtiğini bilmek istediklerini anlatarak, "Ona göre de bölgedeki yerleşim alanlarını depreme karşı dirençli hale getirmek için daha hızlı çalışmamız gerektiğini anlayacağız. Bu projeden çıkacak sonuçlara göre bizim hem Siirt olarak hem Şırnak taraflarındaki bölgeler olarak depreme hazırlık anlamında çalışmalara öncelik vermemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

        AKÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özkaymak da çalışmanın 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından başlatılan geniş kapsamlı bir proje olduğunu belirtti.

        Fayın, depremi tekrarlama periyodunu ve en son ne zaman kırıldığını belirlemeye çalıştıklarını ifade eden Özkaymak, şunları kaydetti:

        "Amacımız, böylelikle bu depremin gelecekte nasıl davranacağına, nasıl, ne zaman ve ne büyüklükte deprem üretebileceğine yönelik veriler toplamak. Bu bölgede açtığımız hendek dışında yine bu segmentin çok kollu farklı kolları üzerinde geometri üzerinde farklı bölgelerde hendekler de açacağız. Tarihlendirme çalışmalarından sonra da zaten sonuçlarımız belli olacak. Bunları da yine kamuoyuyla paylaşacağız. Burada uzun yıllardır devam eden kıta birleşmesi ve bunun sonucu olarak meydana gelen sıkışmayla ilişkili olarak oluşan çok sayıda kollar var ve aktif bir kuşak olduğunu biliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

