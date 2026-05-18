Siirt'te lise öğrencilerine yönelik konferansı düzenlendi

Siirt'te, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğünce lise öğrencilerine yönelik "Sosyal Güvenlik Bilinci Konferansı" gerçekleştirildi.



SGK İl Müdürü Abdulcelil İlbaş, Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 14 Eylül Anadolu Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.





Okullarda öğrencilere yönelik konferans veren İlbaş, konferanslarda sosyal güvenlik bilincinin önemini anlattı.



İlbaş, "Gençlerimizin daha bilinçli bir şekilde geleceğe hazırlanması için bu tür buluşmaları sürdüreceğiz. Sosyal güvenlik sadece çalışanları değil, toplumun tamamını ilgilendiren bir konu. Bu nedenle erken yaşta farkındalık oluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



İlbaş, programlarda öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

