        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Siirt'te lojmandaki cinayetin sanıkları komşu çift hakim karşısında

        Siirt'te lojmandaki cinayetin sanıkları komşu çift hakim karşısında

        Siirt'te geçen yıl Gülhan Börülce'nin lojmanda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan tutuklu komşu çiftin yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 15:30 Güncelleme:
        Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Şükrü K. (33) ve Fatma K. (30), maktulün eşi Ramazan Börülce ve kardeşi Muhammed Önder ile taraf avukatları hazır bulundu.

        Maktulün annesi Şükran Güngör ve babası Bayram Önder ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Ankara'dan duruşmaya katıldı.

        Adliye çevresi ve salonunda jandarma ve polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.


        Duruşmada savunma yapan sanık Şükrü K, maktulün altınlarını almayı planladığını fakat onu öldürmeyi kararlaştırmadığını ileri sürdü.

        Daha önce verdiği ifadelerini tekrarladığını belirten Şükrü K, maktulün evde tek olduğunu tespit etmek amacıyla birkaç kez ikamet kapısının fotoğrafını cep telefonuyla çektiğini kaydetti.

        Sanık Fatma K. ise olayla ilgisinin bulunmadığını ileri sürerek, "Eşimin bu cinayeti işlediğini bilmiyordum. Aksi durumda eşimi ihbar ederdim. Eşimle sürekli tartışıyorduk. Boşanmayı düşünüyordum ancak çocuğumdan dolayı vazgeçtim." dedi.

        Bazı tanıkların da dinlendiği duruşmada, maktulün eşi, annesi, babası ve kardeşi, sanıkların cezalandırılması ve duruşmaya katılma talebinde bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da duruşmaya katılmayı talep etti.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların "tasarlayarak canavarca hisle kadına karşı kasten öldürme" ve "nitelikli yağma" suçlarından cezalandırılması ve mevcut hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi.

        Maktulün ailesinin avukatları Ceren Gülcü ve Emine Bayram, sanıkların üzerine atılı suçu işlediğinin delillerle sabit olduğunu belirterek, cezalandırılmalarını istedi.

        Mahkeme heyeti, katılma taleplerinin kabulüne ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 12 Mayıs'a erteledi.

        - Olay

        Siirt'te iki çocuk annesi Gülhan Börülce (39), 17 Aralık 2025'te merkez Barış Mahallesi'ndeki askeri lojmanda bıçaklanmış halde bulunmuş, ekiplerce yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen kadının cenazesi Ankara'da toprağa verilmişti. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Börülce'nin komşusu Şükrü ve eşi Fatma K. tutuklanmıştı.

        - İddianame

        İddianamede, sanıklar Şükrü K. ve eşi Fatma K. hakkında "tasarlayarak canavarca hisle kadına karşı kasten öldürme" ve "nitelikli yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 10'ar yıldan 15'er yıla, Fatma K. hakkında ayrıca "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan da 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

